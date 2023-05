Klaudia Kwiatkowska positiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Uma verdadeira diva da beleza é como Klaudia Kwiatkowska se assume nas elaboradas produções fotográficas em biquíni e ‘lingerie’ que protagoniza. Dedicada ao ‘fitness’, trocou as idas ao ginásio com aulas dedicadas ao bem-estar físico e mental. A modelo polaca é uma das fundadoras do Bhava Retreats, onde os participantes são "ensinados" a encontrar a calma num mundo cada vez mais acelerado. Graduada em psicologia positiva, os seus alunos são submetidos a sessões holísticas e de meditação em retiros paradisíacos.