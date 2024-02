Klopp tem casa em Maiorca e pode mudar-se para lá quando sair do Liverpool

Jürgen Klopp surpreendeu tudo e todos quando, há uma semana, anunciou que vai deixar o comando técnico do Liverpool no final da temporada. O treinador alemão referiu que pretende realizar uma pausa após sair dos reds e já se aponta que o seu futuro pode passar... por Maiorca.

Mark Lawrenson revelou no podcast "Off the Ball" que Klopp pode estar a pensar em mudar-se para a ilha espanhola. "Não sei se devo contar isto, mas não é um grande segredo. Ele está a construir uma casa em Maiorca", começou por afirmar Lawrenson. "Eu tenho uma casa não muito longe do local onde ele está a construir a sua. Vi-o por lá e perguntei-lhe depois do jogo 'como vai a casa?'. Ulla, a sua mulher, é responsável por tudo nesse sentido, e ele [Klopp] disse: 'A maldita coisa ainda nem está pronta e eu estou a pagar todas as contas!'. Provavelmente ele vai ficar por lá durante algum tempo", acrescentou.

Klopp comprou a casa em junho de 2022 por 4 milhões de euros e decidiu reconstruí-la completamente. Segundo o jornal alemão ‘Bild’, Klopp está a transformar a propriedade numa casa de baixo consumo energético, onde os sistemas de aquecimento e ar condicionado estão interligados. O mesmo meio acrescenta que todos os aparelhos elétricos também são regulados por um sistema central, que Jürgen Klopp pode controlar a partir do seu telemóvel.

A imprensa inglesa avança também que o imóvel ainda não está concluído e que Klopp fica hospedado num hotel próximo quando visita a ilha. A situação deverá, por isso, mudar de figura quando a casa estiver finalmente pronta.