Kseniya Belousova, uma beldade de cortar a respiração

A entrada de Kseniya Belousova no mundo da moda quase parece um conto de fadas. Já a viver em Itália, onde casou com o ex-futebolista Ugo Ukah, foi descoberta no Instagram por um olheiro de beldades. Foi uma questão de dias para a bela siberiana voar de imediato para Los Angeles para ser uma das caras de uma conhecida insígnia de vestuário. A praia e o desporto continuam a ser os seus passatempos favoritos quando não está a espalhar beleza em mais uma produção fotográfica.