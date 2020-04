Kylie Jenner, uma bomba multimilionária

A benjamim das Kardashian foi considerada, pela segunda vez consecutiva, a jovem mais rica do Mundo. De acordo com a ‘Forbes’, a socialite, de 22 anos, tem uma fortuna avaliada em mil milhões de euros. Este valor aumentou após a venda de 51% das ações da sua marca de cosméticos à gigante Coty Inc, ganhando 550 milhões de euros. Debaixo dos holofotes da família, a jovem acredita ter mérito: "Os meus pais disseram-me que eu tinha de ganhar o meu próprio dinheiro. Eu tinha a plataforma, mas nenhum do meu dinheiro foi herdado."