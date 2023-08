E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Só esta semana se soube que Kyren Wilson teve em junho um desaguisado com a polícia portuguesa em Albufeira. O campeão do European Masters em ‘snooker’ ficou coxo ao levar com o bastão de um agente na perna. A refrega começou quando exigiram a um amigo dinheiro a mais por um ‘kebab’.