'La Vanguardia' avança que Shakira recebeu ordem de despejo assinada pelo pai de Piqué

O jornal 'La Vanguardia' avança que Shakira recebeu uma ordem de despejo na casa onde morava em Barcelona com os filhos, assinada pelo ex-sogro, pai de Gerard Piqué.A cantora colombiana mudou-se nas últimas horas com as crianças para Miami, onde vai fixar residência, depois de ter recebido uma notificação para deixar a mansão de Barcelona.Segundo o jornal, Shakira recebeu uma carta assinada por Joan Piqué, como administrador da empresa 'Investimentos BCN Two & Two SL', informando-a que tinha de abandonar a mansão até 30 de abril.Em setembro de 2022 - numa fase em que a relação do casal já tinha terminado - a casa passou das mãos de Shakira e Piqué para a empresa administrada pelo ex-sogro da cantora, segundo explicou o 'La Vanguardia', citando o registo de propriedade.A carta explicava que Shakira devia abandonar a mansão - onde também vivem os seus pais, William Mebarak e Nidia Ripoll - antes do dia 30 de abril, sob pena de ter de pagar uma indemnização, como aliás consta no contrato de compra e venda.Shakira já tinha previsto mudar-se para os Estados Unidos, onde os dois filhos começam as aulas no próximo dia 11 de abril. Só não devia era estar a contar com uma ordem de despejo por parte do ex-sogro...