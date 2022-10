Laila Hasanovic fora de jogo: dinamarquesas proibidas de ir ao Qatar

Os jogadores da seleção da Dinamarca vão disputar o Campeonato do Mundo no Qatar, no final de novembro, sem o apoio das respetivas namoradas e mulheres. Numa decisão inédita, a federação dinamarquesa proibiu as companheiras dos escolhidos por Kasper Hjulmand de viajar para aquele emirado árabe, justificando a decisão com a vontade de não contribuir para a economia local. Em causa o facto do país ter um longo historial de desrespeito pelos Direitos Humanos. Assim, beldades como Laila Hasanovic, mulher do avançado Jonas Wind, vão ficar a ver os jogos em Copenhaga.