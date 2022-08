E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lance Armstrong deu por fim o nó com Anna Hansen, após uma relação iniciada em 2008. E nada melhor do que realizar a boda no país onde venceu a Volta à França por sete vezes… antes de cair em desgraça acusado de ‘doping’. “O melhor dia de sempre”, comentou o ex-ciclista.