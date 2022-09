Lando Norris anuncia fim da relação com Luisinha Oliveira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lando Norris, piloto de Fórmula 1, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para anunciar que a sua relação com a modelo portuguesa Luisinha Oliveira terminou. O casal tinha assinalado o 1.º aniversário de namoro há menos de um mês "Olá a todos. Depois de algum tempo e consideração, eu e a Luísa decidimos, mutuamente, terminar a nossa relação amorosa e ficarmos bons amigos. Desejo-lhe o Mundo e tenho um enorme respeito por ela e por tudo o que faz, como mulher incrível, forte e gentil que é. Por favor respeitem a nossa decisão e, especialmente, a privacidade dela daqui para a frente. Obrigado a todos pelo apoio de sempre", escreveu o britânico da McLaren.Norris acabou por, minutos depois, apagar o 'story' onde informava os seguidores acerca do fim do namoro.