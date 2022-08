A Fórmula 1 só regressa a 26 de agosto e as estrelas do paddock têm feito questão de partilhar as férias nas redes sociais. Se Lewis Hamilton se fotografou a segurar uma cabra no Ruanda... Lando Norris tem andado pelo sul de Espanha, com a modelo portuguesa Luísa Barosa Oliveira. Perante a cumplicidade do casal, já há fãs a perguntar: "Para quando o casamento?"