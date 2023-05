Lando Norris quebra silêncio sobre alegado romance com namorada de João Félix

Formula 1 star Lando Norris 'is spotted with Joao Felix's girlfriend Margarida Corceiro' in Monaco... amid reports she has split with Felix



Norris was reportedly seen driving Corceiro around Monaco this week pic.twitter.com/E0WX9g9uAB — Lilian Chan (@bestgug) May 23, 2023

Lando Norris foi visto num restaurante, no Mónaco, com Margarida Corceiro e rapidamente surgiram rumores dando conta de um eventual romance do piloto da McLaren com a namorada de João Félix. Foram também filmados num carro descapotável nas ruas do principado, mas Norris garante que são apenas amigos.O britânico, que amanhã compete no Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, foi questionado pelo 'The Sun' sobre o encontro com Margarida Corceiro. "Quando vou a um restaurante não tento esconder nada. Posso fazer aquilo que quiser. Se quisesse esconder alguma coisa fazia-o bem, mas não é o caso. Acho hilariante o facto de tirarem conclusões só porque me veem com alguém", atirou o Norris, que no ano passado terminou um relacionamento com Luisinha Oliveira, uma modelo portuguesa."Não estou a tentar esconder nada. Se quisesse que a minha vida fosse mais privada diria que sim, até porque é difícil evitar o escrutínio, mas não quero ficar em casa o dia todo, sentado atrás de um computador. Parece que não posso ter amigos, não posso ser visto com alguém sem estar num relacionamento", acrescentou.