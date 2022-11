Larsa Pippen: Amor com filho de Michael Jordan?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os rumores já circulavam no mundo do basquetebol e esta semana parecem ter sido confirmados.A ex-mulher de Scottie Pippen, de 48 anos, e o filho de Michael Jordan, de 31, foram "apanhados" numa praia de Miami. O alegado romance entre ambos faz as delícias da imprensa cor-de-rosa desde setembro.