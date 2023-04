Lauren Blake exuberante

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lauren Blake ganhou fama nas capas de revistas como a Maxim e GQ antes de ter nas redes sociais o palco ideal para mostrar toda a sua sensualidade. É lá que promove todo o seu exotismo com fotografias e vídeos de tirar o fôlego. Adepta do ‘fitness’, não perde uma oportunidade para mostrar a ótima forma em que se encontra em roupas mínimas. Na última edição do Coachella Valley Festival, na Califórnia, não deixou de chamar a atenção pela maneira exuberante como vive o mundo da música.