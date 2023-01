E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na Argentina, são cada vez as vozes a afirmarem que Agustina Gandolfo e Lautaro Martínez estão já à espera do nascimento do segundo filho. A última tirada foi feita esta semana num ‘talk show’ televisivo. Só a família e os amigos mais próximos estão a par de uma gravidez que apanhou o casal de surpresa.