Lautaro Martínez muda para o clube... dos casados

Um dia entra em campo, no outro muda de clube... Não, Lautaro Martínez não deixou o Inter, mas passou a vestir a camisola do 'clube dos casados'. O avançado argentino e Agustina Gandolfo casaram no domingo em Villa d’Este, numa cerimónia tirada de um conto de fadas.A boda contou com a presença, em peso, de todos os colegas da Internazionale, que no sábado disputam o último jogo da serie A, frente ao Torino, antes de entrarem no derradeiro estágio da época para a final da Liga dos Campeões onde irão defrontar o Manchester City, a 10 junho.