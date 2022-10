Levar um murro de 'The Rock' em filmagens vale... "um Rolex ou um relógio bom"

De passagem por Espanha para apresentar o filme 'Black Adam', que conta com realização do espanhol Jaume Collet-Serra, o carismático ator norte-americano Dwayne Johnson esteve esta quarta-feira no programa 'El Hormiguero', onde falou do seu novo trabalho, mas também de vários pormenores curiosos. Como aquilo que sucede quando durante as filmagens de filmes dá murros noutros atores... sem querer."Houve muitos casos em que, ao rodar uma cena de ação, faço o gesto de dar um murro, que tinha de falhar, mas acabo por me aproximar demasiado e dou-lhes mesmo. Quando isso acontece, claro que tento logo perceber se estão bem e normalmente dou-lhes uma prenda. Um Rolex ou um relógio bom. Ou, então, pergunto-lhes o que gostavam que eu lhes desse e ofereço-lhes isso", revelou o ator de 50 anos.