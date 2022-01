Lewandowski exibe 'brinquedo' de luxo no Dubai

Robert Lewandowski, que esteve na gala dos Globe Soccer Awards, no Dubai, exibiu no emirado um luxuoso relógio que chega a ser vendido por 200 mil euros, segundo conta este domingo o jornal espanhol 'As'.O avançado polaco do Bayern Munique, eleito melhor jogador FIFA 2020, Bota de Ouro europeu em 2020/21 e melhor avançado em 2021 - marcou 69 golos em 59 jogos - apareceu com um Patek Philippe no pulso esquerdo, uma luxuosa marca suíça.A marca recomenda que a venda do Aquanaut Chronograph 5968 'Khaki Green', em ouro branco de 18 quilates, comece em 60 mil euros, mas chega a ser vendido por bem mais do dobro.A Patek Philippe é uma das marcas mais luxuosas de relógios do mundo e aparentemente Lewandowski não conseguiu resistir aos seus encantos.O avançado ganha no Bayern Munique mais de 20 milhões de euros brutos por ano, isto sem contar com os patrocínios que tem com marcas como a Nike, a Huawei e a Coca-Cola.O jogador tem também a sua própria linha de roupa (RL9), além de um negócio de fitness e nutrição com a mulher.