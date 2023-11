E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lewis Hamilton homenageou ontem Ayrton Senna antes de cumprir hoje as primeiras qualificações para o GP Brasil que se corre no domingo. O heptacampeão de Fórmula 1 mostrou-se nas redes sociais com um fato e um capacete especiais que prestam tributo ao lendário piloto brasileiro.