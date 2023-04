Linoy Levi guerreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Linoy Levi assume-se como uma verdadeira guerreira da beleza no campo de batalha que são as redes sociais. A modelo israelita considera-se uma rapariga simples e divertida mas é o físico bem torneado que chama a atenção dos internautas. Abandonado o uniforme depois de cumprir o serviço militar obrigatório, que em Israel é para todos os homens e mulheres com mais de 18 anos, esta beldade garante agora que o sol e a diversão são tudo o que precisa para gozar a vida. Linoy Levi adora os desportos de mar e até já teve golfinhos por perto para a incentivarem. Uma sereia...