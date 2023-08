E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora que Messi se mudou para o Inter Miami, é tempo de novas amizades. A começar pelo próprio presidente do clube, David Beckham. Messi foi visto em convívio noturno com David e a mulher Victoria, e deixou-se fotografar com a filha destes, Harper, de 12 anos. Foi a própria a ex-Spice Girl, que publicou a foto, nas redes sociais.