Liza Kovalenko pacifista

É famosa junto dos internautas por encontrar sempre uma maneira para chamar a atenção. Dedicada ao mundo do ‘fitness’, Liza Kovalenko destaca-se nas redes sociais pelas produções fotográficas que exaltam a sua boa forma. Na ‘Penthouse’ mexicana, a modelo ucraniana explica como a invasão russa ao seu país lhe destroçou a alma. A família está no olho do furacão e, embora se encontrem bem, vive todos os dias com o coração nas mãos. Aos seus admiradores, apenas pede que contribuam, de alguma forma, para o fim da guerra.