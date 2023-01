Lizzeth Acosta escaldante

O ‘glamour’ marca a vida de Lizzeth Acosta, beldade latino-americana que fez das redes sociais uma janela privilegiada para mostrar a sua sensualidade. Seguida com avidez no Instagram, a modelo é dada aos climas quentes: dêem-lhe uma praia para ela oferecer poses inesquecíveis aos internautas. Adepta do pugilismo, foi num combate de boxe que recentemente se fez notar. O mexicano Saul Alvarez foi quase sovado pelo russo Dmitry Bivolat mas o que chamou a atenção do público foi o desinteresse da rapariga: nunca largou o telemóvel, indiferente à derrota do seu conterrâneo.