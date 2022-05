Loira conta tudo o que aconteceu no quarto com Andy Carroll e pede desculpa à noiva do jogador

Taylor Jane Wilkey, a loira que partilhou fotos na cama com Andy Carroll no Dubai, a 15 dias do casamento do jogador do West Bromwich com a mãe de dois dos seus filhos, garante que "nada de mal aconteceu" e pede desculpas pela confusão.Em declarações ao jornal 'The Sun', ela contou que o avançado estava demasiado bêbado. "Desculpa Billi, sei o que isto aparenta, mas não houve sexo. Ele foi um cavalheiro, bebeu demais e caiu na cama. Ele não tentou nada e mesmo que quisesse, estava demasiado bêbado. Nunca devia ter-me colocado nesta situação, mas nada de mal aconteceu."O jogador estava do Dubai, na sua despedida de solteiro, quando conheceu Taylor Jane Wilkey, gerente de um bar, e uma amiga desta, instrutora de fitness. Depois de um dia de copos, levou-as para a suite do hotel e Taylor acabou por tirar todos ao lado do avançado, partilhando-as depois com amigos. As imagens caíram na internet e tornaram-se virais."Sinto-me mal por ter tirado aquelas fotos, foi uma brincadeira porque o Andy estava tão bêbado e estávamos a divertir-nos", explicou.O jogador e os amigos terão gasto cerca de 35 mil euros em bebida naquele dia, entre vodka, sangria e muitos shots. "Foi um dia de loucos, os rapazes começaram a beber por volta do meio dia e não pararam. Para ser honesta eu nem sabia que o Andy Carroll estava no grupo quando os conheci, os rapazes pareciam ser da área de marketing ou relações públicas, ninguém falou em futebol. Mas depois, quando me disseram, eu nem sabia que ele era conhecido, não é propriamente o Jack Grealish ou o Marcus Rashford..."E continuou: "Foi um dia fantástico, a bebida chegava e o Andy parecia estar a divertir-se. Ele veio falar connosco e perguntou o que fazíamos. Pareceu simpático, um cavalheiro. Não sabia que ele ia casar. Estávamos todos muito bêbados, lembro-me do Andy a dançar perto da banda com uma par Calvin Kleins [cuecas] na cabeça."A festa seguiu, depois, para o hotel. "Um dos amigos do Andy disse-nos que a festa ia continuar no quarto do Andy. Fomos de táxi, eu, a Phoebe, o Andy e dois amigos dele que não são futebolistas. Entrámos no quarto, ligámos a televisão e ouvimos música. Havia álcool. Bebemos, rimos e dançámos. Chegou um ponto em que o Andy apagava e acordava, na cama. Ele tinha tirado a camisola, mas ainda tinha as calças vestidas. Ele acordava, bebia mais e apagava."Taylor contou que por volta das 5 da manhã tirou uma selfie ao lado do jogador adormecido. "Quando tirei a foto com ele na cama eu ainda estava vestida, parece que estava nua mas não estava. Toda a gente estava lá, foi uma piada. Eu tinha um vestido justo e um dos rapazes sugeriu que vestíssemos roupões. Então eu e a Phoebe acabámos na cama com o Andy. Sim, estivemos os três na cama mas não aconteceu nada, estávamos muito bêbados e apagámos."O casamento do jogador estava marcado para o próximo fim de semana, mas até ao momento ninguém sabe se vai acontecer. "Espero que a Billi o perdoe, o Andy é um tipo 'porreiro'. Não gostava que o casamento fosse cancelado por causa disto. Eu não devia ter tirado as fotos, mas estou chateada por os meus amigos as terem partilhado com a imprensa. Pareço uma oportunista, mas não sou. Recebi ameaças de morte e mensagens de ódio, tem sido aborrecido."