Lucia Javorceková está mais discreta do que nunca mas, quando publica uma fotografia no Instagram, ninguém consegue ficar indiferente. "Não desejo muito: gosto do nascer e do pôr do sol, e olhar para as nuvens revoltas", afirma a ex-ciclista eslovaca. E até destaca que, no chuveiro, é uma excelente cantora.