Luciano Spalletti apanhado pela noiva

Luciano Spalletti, obreiro do primeiro título de campeão do Nápoles em 33 anos, está habituado à pressão, mas o que o treinador não contava era ser assediado por um grupo de mulheres numa despedia de solteira, quando estava a dar um passeio de bicicleta. O italiano de 64 anos, que está em vias de abandonar o clube, só saiu deste ‘aperto’ depois de posar com a noiva e dizer que não era o stripper que elas esperavam. O vídeo bem-humorado já se tornou viral.