Lucie Donlan cheia de confiança

Passeou o físico por ‘Love Island’ há quatro anos mas já antes era uma conhecida surfista pela sua destreza a destruir ondas. A passagem de Lucie Donlan pelo reality show foi o que precisava para fundar uma escola de surf na Cornualha. Em paralelo, faz parte do The Wave Project para ajudar crianças com baixa autoestima a ganharem confiança em cima de uma prancha. E, nas poucas horas que tem vagas, ainda consegue mostrar a sua ótima forma, trajada com biquinis bem justos ao corpo. Uma verdadeira diva!