Lucie Donlan divertida

A sua popularidade cresceu no ‘Love Island’ até à sua expulsão do reality show mas, no mundo do surf britânico, Lucie Donlan já era bem conhecida. Não foi apenas naquele desporto que se distingue: o esqui, o skate e o motocrosse também fazem parte das suas preferências. A sua sensualidade bem vincada tem dado frutos na moda. E, como ela própria afirma, está sempre pronta para a aventura e a diversão, principalmente se for numa praia deserta longe de olhares indiscretos.