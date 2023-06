Luís Figo lança marca de roupa e apresenta a 'LF': o novo 'chicwear'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luís Figo (@luis__figo)

Luís Figo apresentou a sua própria marca de roupa, a 'LF', em parceria com a Luxury Fashion. Trata-se de moda masculina, com um corte desportivo, elegante e sofisticado, que se define como "o novo chicwear".O antigo futebolista português partilhou a boa nova nas redes sociais: "Agora é uma realidade. Gosto da arte e de criatividade. Procuro-as nas pinturas, nas pessoas, na roupa e em toda a parte. E quando as encontro, apaixono-me como uma criança num estádio. Por isso criámos a 'LF'", explicou Figo.E prosseguiu, sobre a marca: "Aqui encontras paixão, elegância, estilo, força. Uma equipa de gente jovem e criativa. A 'LF' é muito mais do que uma marca, é uma família. Trabalhamos em harmonia, com paixão e alegria para oferecer emoção e positivismo."