Numa mudança de visual sem precedentes nos últimos 20 anos (pelo menos), Luís Filipe Vieira surgiu sem bigode, como o comprova esta fotografia. O ex-presidente do Benfica, recorde-se, foi detido em julho do ano passado no âmbito da operação 'Cartão Vermelho', processo que acabou por ditar a sua saída da liderança do clube.