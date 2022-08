E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“O dia mais feliz da minha vida”, comentou Luís Maximiano nas redes sociais abraçado a Madalena Galeão e a Matias, primeiro filho do casal nascido na terça-feira. No Instagram, o ex-jogador do Sporting e atual guarda-redes da Lazio agradeceu o apoio dos amigos e admiradores neste acontecimento inesquecível.