O advogado e colunistae o presidente da Liga Portugal foram ontem convidados de mais um episódio de ‘Advogado do Diabo’, videocast do Negócios. Sobre os temas mais relevantes do futebol português, Pedro Proença garantiu que "nenhum clube irá perder" com a centralização dos direitos televisivos e desvalorizou a polémica em torno do FC Porto-Arouca.