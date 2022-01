Desde que tornou oficial a sua relação com o piloto Britânico de Fórmula 1 Lando Norris, a modelo portuguesa Luísa Barosa Oliveira tem andado nas bocas do mundo. A jovem de 22 anos ganhou mais de 80 mil novos seguidores nas redes sociais. Ganhou ela, e ganharam os fãs que agora puderam desfrutar das fotos da portuguesa no Dubai. Recorde-se que o anúncio da relação de Luísa com Lando Norris incendiou as redes sociais há duas semanas.