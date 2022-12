Luísa Barosa Oliveira: De bem com a vida

Depois de se separar do piloto britânico de Fórmula 1 Lando Norris, a irmã da atriz Beatriz Barosa tem-se refugiado na família. E apesar deste volte de face não dá o ano como perdido como disse à revista Caras."No espaço de um ano fiz muita coisa. Mas com o apoio certo, com as pessoas que tenho à minha volta, que me dão conselhos, foi mais fácil. Foram essas pessoas que me aconselharam a ser eu própria, a perceber que o meu objetivo não é agradar aos outros, mas sim estar bem comigo"