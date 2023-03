Luisão anuncia reconciliação com Brenda: «Tudo o que escreva agora será pouco para expressar a minha felicidade»

Luisão anunciou nas redes sociais que está reconciliado com a mulher Brenda Mattar. Após meses de afastamento, o atual diretor técnico do Benfica partilhou uma fotografia com a mulher e as duas filhas do casal no Estádio da Luz, sem conseguir expressar por palavras a felicidade que diz sentir."São 18 anos de companheirismo e lutas, nada é tão fácil como todos nós sabemos 'mas alguns dizem por mera notícia'… mas assim como a noite de ontem pela UCL foi incrível, como é habitual. Eu creio que o importante foi DESFRUTAR, e foi isso que minha família me proporcionou…. Obrigado minha esposa Brenda, minha filha Sophia e a filha mais nova que estava morrendo de saudade do convívio da salinha e do ambiente vivido no Estádio, Valentina…. Tudo o que eu escreva agora será pouco para expressar a minha felicidade. Amo-vos e #carregaBenfica", escreveu o antigo jogador das águias no Instagram.Também Brenda Mattar registou o momento nas redes sociais, dizendo mesmo que os dois "nunca estiveram separados"."Ela e Ele. Juntos outra vez. Ou melhor… nunca estiveram separados.É mesmo surreal a relação que existe entre eles. Porque ela precisa dele e ele parece mais calmo ao lado dela. Porque a tua dor parece menor perto dele. Porque ele parece maior ao lado dela. Ela encara-o e se enxerga ao mesmo tempo. Ele completa-o e compreende-a como ninguém. E quando eles se tocam a troca de energia parece sem fim. Nesse momento ela é toda dele e ele é todo dela, e não há quem possa separar. Está união tem a bênção de Deus. Digo que sempre fomos uma equipa… e uma equipa de excelência e nesta equipa somos os melhores! Rumo aos 20 anos juntos. Amo-te e amo a nossa família!", escreveu também no Instagram.