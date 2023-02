Lutadora Shayra Medal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os mais atentos conhecem Shayra Medal por mostrar as placas dos combates de artes marciais mistas, mas poucos saberão que também adora estar dentro dos ringues. Apaixonada pelo ‘fitness’, é cinturão negro em taekwondo e não foge de uma boa luta. Nada que afaste os fãs desta beldade canadiana com sangue latino, que já participou em anúncios ao lado de lendas como Michael Jordan, ou em vídeos musicais com artistas como Pitbull, Sean Paul, Nicki Minaj e Bad Bunny. E, se realmente alguém quiser encantá-la, basta levá-la para uma praia paradisíaca para exibir a sua sensualidade.