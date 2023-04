Lyna Pérez famosa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Há inúmeros caminhos para alcançar a fama e para atingir esse objetivo não é preciso participar em ‘reality shows’. Tome-se como exemplo Lyna Pérez, uma verdadeira rainha do Instagram como comprovam os quase 10 milhões de fãs que a seguem. Sem qualquer receio em mostrar a sua sensualidade, é ela própria a afirmar que vive "literalmente num biquíni"! Além de treinar o corpo em visitas diárias ao ginásio, é também uma adepta do ioga e não foge a causas sociais com o apoio ao movimento ‘Black Lives Matter’.