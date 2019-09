Dennis Rodman: «Madonna ligou-me porque estava a ovular e eu disse 'estou aí em 5 horas'»

É mais uma tirada polémica a que Dennis Rodman já nos habituou. Entrevistado no programa de uma rádio de Nova Iorque, o antigo basquetebolista da NBA disse que Madonna estava disposta a pagar-lhe 18 milhões de euros para ter um filho dele."A Madonna disse-me que se eu a engravidasse me pagaria 20 milhões de dólares [cerca de 18 milhões de euros]. Tentei", reconheceu o antigo basquetebolista, um dos melhores defesa de sempre da NBA.Uma vez estava a jogar em Las Vegas e ela telefonou-me, a avisar que estava a ovular. 'Estou aí em cinco horas'", respondi-lhe.Único senão para Dennis Rodman? O jogador só receberia a fortuna quando o bebé nascesse. O jogador afirma ter tido uma breve relação com a cantora em meados dos anos 90.