Mãe de Cristiano Ronaldo explica por que eliminou Georgina das redes sociais

Depois de o CM ter dado conta que Dolores Aveiro tinha deixado de seguir Georgina Rodríguez nas redes sociais - algo que já tinha acontecido no passado - a mãe de Cristiano Ronaldo veio a público negar um clima de mal-estar com a nora.





Segundo a matriarca do clã Aveiro, o ato de deixar de seguir a espanhola no Instagram não foi propositado."Mexo no meu Instagram só de forma superficial, não entendo nada disto. Se deixei de seguir a minha nora e algumas pessoas foi descuido mesmo. Crianças e gente tonta é que quando brigam se deixam de seguir. Fiquem bem e sejam felizes", fez saber.Os rumores de que algo não estava bem entre o clã começaram na Madeira, na altura em que CR7 deixou de partilhar o prédio com a família e se mudou com Georgina e os filhos para uma moradia no Caniçal.