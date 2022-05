Mãe de filha de Eto'o revela: «Nunca lhe deu nem um chupa-chupa»

Samuel Eto’o reconheceu em fevereiro Erika do Rosário como sua filha biológica - o antigo avançado do Real Madrid e do Barcelona tem 8 filhos no total - tendo o tribunal ordenado o pagamento de uma pensão de alimentos de 1.400 euros mensais. Mas os meses passaram e o camaronês não cumpriu as suas obrigações de pai e a dívida já ascende aos 40 mil euros.A mãe de Erika, Adileusa ‘Dee Dee’ do Rosário, contou numa entrevista ao jornal 'La Vanguardia' que Eto'o nunca esteve presente na vida da filha. "Nunca lhe deu nada desde o dia em que nasceu, nem um Chupa-Chups. Absolutamente nada, nem com a decisão judicial. Cresceu sem o pai e sente muita pena porque nunca teve a oportunidade de o conhecer."A mãe da jovem relata ainda que nem nos momentos mais difíceis o antigo futebolista, de 41 anos, esteve presente. Aos 3 anos e meio a menina teve de tirar um rim. "Os médicos precisavam conhecer o historial médico dos pais para saber se havia antecedentes. Ela tinha três anos e meio... Entrei em contacto com um amigo comum, que me respondeu que preferia não insistir. "Dee Dee, disse-lhe e ele respondeu-me 'por mim é como se a mãe e a filha tivessem morrido, deixa-me em paz'", recordou a mãe. "Fiquei absolutamente destroçada."O advogado de Adileusa ‘Dee Dee’ do Rosário pediu a penhora do património de Eto'o em Espanha. "É complicado porque este indivíduo está há muito tempo fora de Espanha e aqui deixou instruções para não responder a correspondência ou notificações", explicou Fernando Osuna ao mesmo jornal, explicando que a jovem "está numa situação muito penosa economicamente."