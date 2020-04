Mãe de Neymar assume namoro com gamer de 22 anos e craque do PSG comenta

A mãe de Neymar assumiu publicamente que está novamente apaixonada. E até aqui nada de especial, no entanto, o novo amor de Nadine Gonçalves, de 52 anos, é um jovem gamer de 22 anos.





Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã



Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã

Nas redes sociais, a mãe do camisola 10 da Seleção Brasileira e do PSG publicou uma fotografia ao lado de Tiago Ramos: "O inexplicável não se explica, se vive...", escreveu.O craque brasileiro não demorou a comentar a publicação, dando a sua aprovação: "Seja feliz, mamãe. Te amo", escreveu o craque brasileiro.Tiago Ramos tem 22 anos, é gamer e modelo e no passado mês de janeiro publicou uma fotografia com o futebolista brasileiro em Paris e a seguinte legenda: - "Neymar, você é fantástico, não sei explicar a emoção de ser fã de um cara como você, vejo-te jogar e motiva-me muito. Um dia espero ler essa mensagem contigo, ser teu brother e jogar junto. Sei que um dia irei conhecer-te, pois sou um garoto sonhador, não desisto dos meus objetivos!"Pouco mais de dois meses após esta mensagem, Tiago e a mãe de Neymar assumem que estão apaixonados. Nadine Gonçalves divorciou-se do pai de Neymar em 2016.