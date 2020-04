Mãe de Neymar não cede às pressões: Nadine impede que expulsem Tiago e abre o coração

Habitualmente os holofotes estão direcionados para Neymar, mas desde o passado dia 12 que é a mãe do craque brasileiro, Nadine Gonçalves, quem é notícia, depois de ter assumido publicamente o namoro com Tiago Ramos, um jovem gamer de 22 anos.





Neymar conheceu novo namorado da mãe em janeiro como fã

Depois Neymar no próprio dia ter apoiado a decisão da mãe, o passado de Tiago começou a vir a público e, segundo a imprensa brasileira, Nadine começou a sofrer pressões da família.Tiago Ramos terá regressado a casa por uns dias, mas a relação com a mãe de Neymar não terminou. De acordo com jornal 'Extra', Nadine não cedeu e não acabou com o namoro . A mesma publicação refere que Nadine e Tiago terão combinado adotar descrição total nas redes sociais, mantendo o relacionamento dentro de portas.Nadine parece dispostas a enfrentar tudo e todos para conquistar a sua felicidade e defender Tiago. Aliás, segundo conta o 'Extra', é assim desde o primeiro minuto que o casal se viu. "Conheceram-se na festa de aniversário de Neymar, em Paris, em fevereiro, quando o Tiago estava a ser expulso do local por seguranças. A matriarca da família Santos repreendeu a atitude dos seguranças e convidou Tiago para voltar ao salão", refere o jornal brasileiro.No dia seguinte, o modelo de 23 anos terá telefonado a Nadine para agradecer e assim começaram a trocar mensagens. "Foi aí que tudo começou. Ele quis ir à festa para conhecer Neymar, de quem é grande fã, e lá, encantou-se pela mãe ."