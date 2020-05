A Globo noticia que a mãe de Neymar terá voltado a namorar com Tiago Ramos, depois de a relação ter durado pouco tempo face às pressões familiares.





Desta feita, a progenitora do astro do Paris Saint-Germain, de 44 anos, não quis saber das opiniões das suas pessoas mais próximas e estará a viver na zona de Santos, em São Paulo, num apartamento alugado para passar a viver com o modelo de 22 anos.As notícias a 21 de maio apontavam para um término do desenlace . O namoro entre Nadine e Tiago havia principiado por alturas da Páscoa.