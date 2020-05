Mãe de Neymar termina namoro com jovem de 22 anos após pressões da família

Agora foi de vez. A mãe de Neymar, de 53 anos, terminou a polémica relação com Tiago Ramos, de 22. De acordo com o jornal brasileiro 'Extra', Nadine Gonçalves teve um longa conversa com o futebolista e "apesar de ainda gostar muito dele" considerou que o melhor seria seguirem caminhos separados.





Segundo a publicação, a mãe de Neymar estava a ser pressionada pela família para tomar esta decisão há algum tempo, principalmente depois de terem sido tornadas públicas algumas polémicas que envolvem o passado do jovem , como o facto de ser bissexual e de ser acusado de agredir uma ex-namorada.Tiago Ramos mudou-se entretanto para casa de um amigo em Santos, São Paulo, e procurou a ajuda espiritual online do Pastor Marcos Paulo, que é amigo da família de Neymar. Nadine e Tiago assumiram o namoro no domingo de Páscoa , com uma foto apaixonada nas redes sociais. Apesar da rutura, ainda não elimiram a imagem, nem deixaram de se seguir.