Ronaldinho Gaúcho comunicou aos fãs que a sua mãe, Miguelina Elói Assis dos Santos, está internada nos cuidados intensivos com Covid-19. Numa mensagem publicada nas redes sociais, o antigo futebolista informa sobre o estado de saúda da mãe.





"Queridos amigos, minha mãe está com Covid e estamos na luta para que ela se recupere logo. Ela está no centro de tratamento intensivo, recebendo todos os cuidados. Agradeço desde já as orações, as energias positivas e o carinho de sempre. Força, mãe", pode ler-se na mensagem de Ronaldinho.Centenas de seguidores comentaram a publicação, desejando a rápida e total recuperação de Miguelina, de 71 anos.