Mãe de Wanda Nara acusa Icardi de violência psicológica: «Este casal está queimado, são os dois tóxicos»

A relação de Wanda Nara com Mauro Icardi tem sido marcada por separações, reconciliações, rumores de infidelidade e troca de acusações. Mas depois de aparentemente terem superado o chamado 'Wandagate', marcado pela traição do jogador do Galatasaray com a atriz argentina, China Suárez, a mãe da influencer vem agora colocar mais achas na fogueira ao contar que nem tudo são rosas em casa do mediático casal.



Nora Colosimo acusa o avançado de exercer violência psicológica sobre a filha. "É toda uma violência que exerce sobre ela. Não pode fechá-la e esconder os documentos. Ela tinha um contrato, tinha de vir trabalhar [para a Argentina] e teve de telefonar a toda a gente", contou nuns áudios agora publicados, citados pelo 'Mundo Deportivo'.





A mãe da modelo não antevê um grande futuro para a relação: "Ficou mal, perdeu a viagem porque ele escondeu-lhe o passaporte. Este casal está queimado, não dá mais. São os dois toxicos. Já lhes disse em separado e aos dois juntos. Se realmente há amor, vão ter de fazer uma grande terapia em separado, vão ter de ir a um psicólogo."