Mães dos filhos de Kyle Walker em pé de guerra: «Venenosa»

Kyle Walker está no meio de uma guerra entre as mães dos seus filhos, que têm trocado recados e acusações nas redes sociais.A antiga namorada do jogador do Manchester City, Lauryn Goodman, partilhou uma foto do filho de ambos, Kairo, com a camisola do Manchester City e escreveu: "2023 tem sido um ano especial, foi feita história. Sei que falhámos alguns capítulos... Kairo Walker sempre a apoiar."A mulher do jogador, Annie ripostou com fotos dela com o Kyre e os três filhos - Riaan, Roman and Reign - no campo depois da vitória do City na Liga dos Campeões. "Três é um número mágico. Ganhar a Liga dos Campeões com o papá. Todas estas memórias que se ganha com o papá. Nada nem ninguém vos tirará isso. Apoiamo-vos, aos três."Lauryn ficou furiosa por ver o filho ser 'excluído' da conta de descendentes do futebolista e disse o que pensava ao 'The Sun'. "Estou farta desta maldade, isto acontece há demasiado tempo. O Kairo não fez nada de mal e a Annie não pode erradicá-lo. Ele é filho do Kyle Walker. Ele não tem apenas três filhos, a Annie tem de aceitar isso. Quando ouves a frase 'madrasta malvada' nos contos de fadas não pensas que isso aconteça na vida real."E prosseguiu, deixando uma mensagem direta à atual mulher do jogador: "Annie, se estiveres a ler isto, pára de ser tão cruel com o Kairo porque o nosso menino não fez nada de mal e não merece que sejas tão vingativa e que o trates como um pária.""Quando a Annie voltou para o Kyle sabia que eu estava grávida. Se ela não conseguia lidar com o facto de ele ter outro filho, então não devia ter voltado para ele. Se tem problemas pelo facto de o Kyle ser o pai do Kairo, então tem de falar com alguém, em vez de ser tão venenosa com o nosso filho. Está a descarregar no Kairo em vez de o fazer no Kyle. Não pode 'varrer' o Kairo para debaixo do tapete, o nosso filho não é um segredo sujo", acrescentou Lauryn ao mesmo jornal.