Magali Aravena 'explode' contra Salvio: «Mais uma vez a priorizares o teu ego de merda, lixo»

Magali Aravena, ex-mulher de Eduardo Salvio, recorreu este domingo às redes sociais para acusar o argentino de ter preferido estar com a sua nova namorada - com a qual partilhou a fotografia acima horas antes - ao invés de visitar os filhos."Mais uma vez a priorizares o teu ego de merda. Mais uma vez eles [os filhos] ficaram à tua espera. E aí estás tu, a querer obrigar duas crianças a conhecerem alguém que não querem. És uma merda, um lixo, a pior pessoa de sempre", começou por escrever Magali Aravena.E prosseguiu: "Calei-me relativamente a milhares de coisas que fizeste para cuidar deles, mas já chega. Não é não".No passado dia 31 de maio, Magali Aravena também tinha deixado 'ataques' a Salvio no Twitter: "Não há responsabilidade afetiva. Egoísmo a tal ponto de não se importar com as consequências para os outros. Nem sequer para uma criança de 10 anos. Asco em outro nível".Recorde-se que em abril, Salvio foi acusado de tentar atropelar a ex-mulher . À data, o argentino conheceu as medidas de coação, tendo ficado impedido de estar a 300 metros da vítima, de sair do país (Argentina) sem autorização prévia e ainda de conduzir durante um mês.