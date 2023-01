Magdalena Perlinska inspirada

Começou a dar cartas no mundo da dança desportiva mas é o cinema e a televisão que estão a dar um novo vigor à sua carreira. Magdalena Perlinska tem entusiasmado os internautas com fotografias que pouco ou nada escondem das suas belas formas. No grande ecrã, a modelo polaca estreou-se com ‘Todos os Meus Amigos Estão Mortos’ da Netflix, uma comédia que lhe serviu de trampolim para a fama, e que tem dado frutos no Instagram. São já quase 300 mil fãs a seguir religiosamente as suas publicações repletas de sensualidade.