Magui Corceiro para Porro: «Que poucas vergonhas são estas? Estou escandalizada»

Circulou nas redes sociais um vídeo onde, alegadamente, surgem Pedro Porro e Magui Corceiro juntos no que parece ser uma discoteca. Os comentários nas redes sociais têm sido muitos, com insinuações de que o lateral do Sporting e a namorada de João Félix estariam mesmo a ter um caso. Com tanto alarido, o internacional espanhol e a atriz portuguesa foram para o Twitter comentar o vídeo... com humor à mistura."Mas que poucas vergonhas são estas, Pedro Porro? Estou escandalizada", brincou Corceiro, em tom irónico, com Porro a responder: "A conversa estava boa, mas este relato está melhor, ahahaahah".