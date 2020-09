Mahomes e Watson contra a Covid-19

A vitória coube ao Kansas City Chiefs no confronto com o Houston Texans, no arranque da liga americana de futebol na quinta-feira, mas foi a solidariedade entre adversários que chamou a atenção horas antes da partida. Os ‘quarterbacks’ Patrick Mahomes, dos Chiefs, e Deshaun Watson, dos Texans, combinaram oferecer refeições solidárias a todos aqueles que estão na linha da frente no combate à Covid-19 nas duas cidades, num dos países mais afetados pela pandemia.

Há jogadores que não esquecem o clube onde já foram felizes, como é o caso de Victor Moses. O defesa do Chelsea, emprestado ao Inter Milão para a nova época, doou cerca de 21 mil euros ao Wigan para ultrapassar as graves dificuldades financeiras do clube inglês onde jogou entre 2010 e 2012. O internacional nigeriano segue os passos de outros jogadores como Reece James, Roberto Martínez e James McClean, para evitarem o desaparecimento da histórica agremiação da Grande Manchester.